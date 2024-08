Zmanjkalo bo 485 parkirnih mest

Če je iskanje prostega parkirnega mesta v središču Trsta velikokrat zamuden opravek, bo zdaj še slabše. Od včeraj ni več na voljo 485 parkirnih mest na četrtem pomolu, ki jih je upravljala družba Trieste Terminal Passeggeri (Ttp). Občina Trst je s to družbo predčasno prekinila koncesijo za upravljanje, ker se bo območje v kratkem spremenilo v gradbišče za ureditev linearnega parka, ki bo vodil skozi Staro pristanišče.

Včeraj do osme ure zjutraj bi parkirišče morala zapustiti vsa vozila, a po pričakovanjih se to ni zgodilo. Na četrtem pomolu je bilo parkiranih še okoli 60 vozil, a od italijanskih vozil sta bila samo dve. Vsi ostali avtomobili so imeli tuje tablice. Prevladovale so nemške in avstrijske, sem pa tja se je našel avtomobil s poljsko registrsko tablico. Kot so povedali zaposleni na parkirišču, bodo v naslednjih dneh še tolerantni in ne bodo ukrepali, saj verjamejo, da turisti, ki so avtomobile parkirali na četrtem pomolu, niso bili seznanjeni z zaprtjem parkirišča.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.