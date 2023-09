Znana imena zmagovalcev Nagrade Marco Luchetta

Od Ukrajine do Sirije in Afganistana, ne da bi obšli krivice, ki se dogajajo za domačimi vrati. Mednarodna novinarska Nagrada Marco Luchetta bo od 17. do 19. novembra spet v ospredje postavila trpljenje, ki ga povzročajo vojne in najbolj kruto prizadene najranljivejše. Danes so sporočili imena zmagovalk in zmagovalcev, ki so poročali o trpljenju najmlajših na različnih koncih sveta, od Ukrajine do Sirije. Slavili so Elena Basso v kategoriji italijanskega tiska, ekipa oddaje Presa Diretta v kategoriji reportaž, Celine Martelet v kategoriji mednarodnega tiska, Vincenzo Frenda v kategoriji televizijskih novic in fotograf Marco Gualazzini v kategoriji fotografije.

Žiriji, ki jo sestavljajo novinarji in predstavniki z novinarstvom povezanih organizacij, predseduje Maria Concetta Mattei, direktorica novinarske šole v Perugii.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.