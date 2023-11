»Zvezi želim, da bi imela vedno posluh za spremembe«

Pred natanko 60 leti so duhovniki, organisti in skladatelji dali pobudo za ustanovitev Zveze cerkvenih pevskih zborov Trst. Ta organizacija vse od takrat povezuje cerkvene zbore in jim nudi možnost povezovanja in skupnega izobraževanja. ZCPZ bo 60-letnico praznovala danes, 16. novembra, ob 20. uri v Kulturnem domu v Ulici Petronio v Trstu. »Protagonisti te zgodovine so predvsem naši zbori, zato bodo tudi glavni na praznovanju. Zelo smo zadovoljni z odzivom pevcev, saj so vaje za skupno točko zelo dobro obiskane, kar priča o priljubljenosti zveze in želje po povezovanju tudi srednje generacije, ki je zelo pomembna, če gledamo na bodočnost naše zveze,« je dejala predsednica Rossana Paliaga. Po dolgem premoru bodo tudi ponovno predstavili publikacijo zveze Glas naših zborov 7, ki jo je uredila Marija Brecelj.

Zakaj je pred 60 leti nastala potreba, da bi se združili v Zvezo cerkvenih pevskih zborov?

Ker je bil to čas drugega vatikanskega koncila in smo potrebovali zvezo, ki bi združila zbore in spodbujala k cerkvenemu petju v slovenščini. Zveza je takoj na začetku začela z založniško dejavnostjo, z natečaji in s promoviranjem pisanja skladb v slovenščini za potrebe naših zborov. Združeni bi obenem lahko dosegali višje cilje tudi na koncertnem področju.

ZCPZ je bila pionirska v raznih odločitvah in izbirah. Tako so se začele v naslednjih letih pojavljati tudi nove dejavnosti, kot je na primer poletni seminar, ki je izjemno priljubljen. Pevce povezuje z ateljeji, kar ponavadi najdemo na največjih zborovskih festivalih, mi pa smo s tem začeli že pred mnogimi desetletji. Z ustanovitvijo zveze so v naslednjih letih nastale zelo znane revije, kot je v prvi vrsti Pesem mladih, ki je še danes največja revija otroških in mladinskih zborov na Tržaškem. Poudarila bi tudi pomen našega znamenitega božičnega koncerta v stolnici sv. Justa, ki je pomenljiv kraj za druženje slovenskih cerkvenih pevcev.

Kaj bi radi voščili zvezi za prihodnost?

Zvezi želim, da bi imela vedno posluh za spremembe, ki se dogajajo okrog nje. Tradicija je zelo pomembna in je tudi ključ priljubljenosti. Vedno bi morali ohraniti svoje poslanstvo in tradicijo na zelo odločen način, s tem da najdemo nove govorice, da lahko podamo in posredujemo te vsebine. Želela bi si, da bi tudi mi postali pomembni akterji pri spremembi v mišljenju ljudi vseh generacij, ker zbor ni samo druženje na vajah in po vajah ter gostovanjih ali samo petje na koncertu, je stil življenja.

