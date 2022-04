Odmev vojne v Ukrajini je segel do vseh krajev na Goriškem, kjer so se ob 25. aprilu poklonili padlim za svobodo. Domala vsi govorniki so se v svojih nagovorih dotaknili dogajanja na ukrajinskih tleh, vsak seveda s svojega zornega kota, vendar s skupnim imenovalcem zaskrbljenosti zaradi trpljenja civilnega prebivalstva in negotove prihodnosti, ki nas še čaka.