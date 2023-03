Tradicionalni, že 42. pohod Odprta meja brez ovir, ki ga prirejata sosednji občini Dolina in Hrpelje-Kozina, je v nedeljo, 19. marca, privabil več kot 400 pohodnikov. Iz Sprejemnega centra Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu in iz Beke sta krenili skupini in se srečali na Poti prijateljstva v Botaču, kjer je nekoč stala državna meja. Tam sta govorila dolinski župan Sandy Klun in županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek.