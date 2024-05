Ob 50-letnici smrti Diega De Henriqueza je Občina Trst v njegovem muzeju vojne za mir v Ulici Tominz v četrtek priredila brezplačni dan odprtih vrat. De Henriqueza so počastili z branjem verzov, glasbo in plesom ter z vodenimi ogledi in priložnostno razstavo, na odprtju katere so bili med drugim omenjeni tudi Slovenci in Narodni dom.