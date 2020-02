53. Kraški pust

Za zimske razmere topel popoldan je na openske ulice privabil lepo število gledalcev, ki so tudi letos prisostvovali spektakularnemu sprevodu Kraškega pusta, že 53. po vrsti. Predstavilo se je pet vozov in trinajst skupin, v ospredju je bila še posebno tema globalnega segrevanja in podnebnih sprememb, pa tudi boj med našim pustom in tujim halloweenom. Na koncu je med vozovi s pičlo točko prednosti slavil šempolajski voz, in sicer z ogromnim klovnom ter množico majhnih »pajackov«, ki so vabili ljudi na volitve. Med skupinami pa je tokrat zmaga šla v Tržič: skupina Mati pel Carneval si jo je prislužila z domiselnim plesom z lutkami.