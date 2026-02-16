VREME
DANES
Ponedeljek, 16 februar 2026
Pust

V Sovodnjah slavili brvinci in futuristične zveri

V nedeljo je pustno dogajanje v Sovodnjah doseglo vrhunec s povorko po vasi

Daniele Tibaldi |
Sovodnje |
16. feb. 2026 | 18:00
    V Sovodnjah slavili brvinci in futuristične zveri
Pod streho je 27. izvedba pustovanja društva Karnival, v nedeljo je bil namreč na sporedu vrhunec dogajanja s pisanim in glasnim sprevodom po Sovodnjah. Med vozovi se je na prvo mesto povzpelo doberdobsko društvo Dob (173 točk), ki je s svojimi futurističnimi zvermi pred enim tednom zmagalo tudi v Gorici. Na drugem mestu je pristal voz pustarjev iz Praprota (163 točk), ki so napovedali skorajšnjo izgradnjo mostu čez Mesinsko ožino, na tretjem pa olimpijski Frozen društva Timava iz Medjevasi-Štivana (157 točk).

Med skupinami so letos zmagali »brvinci«, to se pravi mravlje iz kriškega društva Vesna (111 točk), na drugo mesto se je uvrstil Prosek-Kontovel z raznimi vrstami žarnic in svetilk (110 točk), na tretje pa kulturno društvo Sabotin iz Štmavra (109 točk), ki je med sprevodom glasno navijalo za mir.

