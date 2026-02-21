Ženska D-liga: Zmaga Soče in poraz Zaleta

ŽENSKA D-LIGA

Martignacco – Zalet 3:1 (25:22, 25:23, 17:25, 28:26)

Zalet: Olivotti 8, Gulich 18, Lakovič 17, Luxa 1, Rapotec 12, Regent 1, Movio (L2); Mbengue 7, Gargiuolo (L2), Karadzic n.v., Oberdan n.v. Trener: Bosich

Aurora Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (15:25, 10:25, 24:26)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 7, Piva 15, Tosolini 14, Menis 5, Paulin 10, Cotič 1, L. Berzacola 1, A. Berzacola, Coco, Buna (L2), Tognolli, Volčič, Gruden, D'Amelio (L1). Trener: Orel

Odbojkarice Soče Lokanda Devetak ZKB so gladko premagale Auroro Volley. V prvih dveh nizih so Orlove varovanke nasprotnice povsem nadigrale, v tretjem pa so nekoliko popustile, kot se v takih primerih rado zgodi, in tako tudi tvegale, da bi ga izgubile, saj so nasprotnice že povedle z 22:17. Sočanke so se znova zbrale in nasprotnice ujele pri 24. točki, tekmo pa zaključile z napadom Pive in blokom Paulin. Naj omenimo, da je na korektorskem mestu tokrat igrala Tosolini, ki je dobro zamenjala odstotno Komic.