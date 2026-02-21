V Berlinu nagrada za Lea Černica

Kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica je kandidat za evropsko filmsko nagrado (EFA). Tako je določila mednarodna žirija na 76. filmskem festivalu Berlinale, ki se je zaključil nocoj v Berlinu. Černičev film je tu doživel svetovno premiero.

Leo Černic, ki je tudi scenarist in glavni animator filma ter je zanj ustvaril še likovno podobo, je doma v Ronkah. Na ljubljanski akademiji AGRFT je diplomiral iz filmske in televizijske režije in znanje v polju animacije nadgradil z diplomo na Eksperimentalnem filmskem centru v Turinu. S kratkometražnim filmom Pentola (2022) je osvojil številne nagrade doma in v tujini.