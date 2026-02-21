VREME
V Berlinu nagrada za Lea Černica

Na filmskem festivalu Berlinale je bil nagrajen za kratkometražni film Kozmonavti

Spletno uredništvo |
Berlin |
21. feb. 2026 | 20:18
    Goriški režiser Leo Černic v Berlinu (DIEGO CASTRO)
    Leo Černic s staršema v Berlinu (KINOATELJE/FACEBOOK)( Diego Castro )
Kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica je kandidat za evropsko filmsko nagrado (EFA). Tako je določila mednarodna žirija na 76. filmskem festivalu Berlinale, ki se je zaključil nocoj v Berlinu. Černičev film je tu doživel svetovno premiero.

Leo Černic, ki je tudi scenarist in glavni animator filma ter je zanj ustvaril še likovno podobo, je doma v Ronkah. Na ljubljanski akademiji AGRFT je diplomiral iz filmske in televizijske režije in znanje v polju animacije nadgradil z diplomo na Eksperimentalnem filmskem centru v Turinu. S kratkometražnim filmom Pentola (2022) je osvojil številne nagrade doma in v tujini.

