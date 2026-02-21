Že četrta zaporedna zmaga Bora Radenska v C-ligi

C-LIGA

Bor Radenska – Corno di Rosazzo 73:70 (18:18, 35:32, 48:47)

Bor: Lo Duca 6 (-, 3:4, -), Brancati 8 (2:4, 3:8, 0:1), Vasiljević 18 (3:5, 3:7, 3:8), Comar 12 (3:4, 3:5, 1:7), Zettin 0 (-, -, 0:1), Gallocchio 0 (-, -, -), Finatti 17 (4:5, 2:3, 3:5), Lettieri 6 (2:2, 2:4, -), Maurel 6 (-, 3:4, -), Medizza, Fr. Savoia in Sommariva nv. Trener: Krčalić.

Bor Radenska je v C-ligi dosegel že četrto zaporedno zmago. Košarkarji svetoivanskega kluba so na domačem igrišču po tesnem dvoboju s 73:70 ugnali višje postavljeni Corno di Rosazzo, za katerega igra tudi repenski dvometraš Erik Gustin. Uspeh Bora je zelo pomemben v boju za obstanek v ligi.

V Borovih vrstah je bil odsoten center Medizza, ki se je poškodoval na četrtkovem treningu, kljub temu pa so domačini zaigrali zelo zbrano in se enakovredno kosali s fizično močnejšimi nasprotniki. Učinkoviti so bili predvsem v obrambi. Sredi zadnje četrtine je Bor zaostajal za sedem točk (49:56), varovanci trenerja Krčalića pa so pravočasno reagirali in spet ujeli priključek. V odločilnem trenutku sta se razigrala predvsem Vasiljević (18 točk) in Finatti (17). Odločilne proste mete je v končnici zadel Comar, v obrambi pa se je z 12 skoki in tremi blokadami izkazal Maurel. K pomembnemu uspehu so sicer prav vsi košarkarji, ki so stopili na igrišče, prispevali svoj delež.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – Venezia Giulia 68:84 (15:22, 31:45, 47:71)

Kontovel: Terčon 8 (1:2, 2:7, 1:5), Bellettini 0 (-, -, -), Rocchetti 7(-, 2:4, 1:3), Gulič 1 (1:2, 0:1, 0:1), Mattiassich 10 (-, 2:3, 2:3), De Petris 13 (2:2, 4:6, 1:1), Salvi 6 (-, -, 2:4), Vecchiet 2 (-, 1:1, 0:1), G. Regent 4 (0:3, 2:4, 0:1), Daneu 17 (5:5, 3:12, 2:8), Scocchi in Glavina nv. Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so v osmem krogu povratnega dela deželne divizije 1 na domačih tleh utrpeli gladek poraz. Vodilna miljska Venezia Giulia je bila včeraj na Rouni pri Briščikih boljša z izidom 68:84. Gostje so si že po prvem polčasu priigrali visoko prednost, ki so jo v drugem delu tekme brez večjih težav upravljali. Okrnjeni domačini so v obrambi igrali preveč ohlapno, da bi zaustavili kakovostne nasprotnike, v napadu pa so bili brez pravih idej. Povrh tega sta bila v tretji četrtini zaradi dvojne tehnične napake izključena Patrik Mattiassich in trener Francesco Peric.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol Franco – Basket 4 Trieste 83:50 (21:11, 42:23, 63:38)

Sokol: Gherlani 4, Ušaj 6, Emili 10, S. Malalan 16, M. Malalan 4, Raseni 24, Bratus 3, Doljak 6, E. Albanese 10, Ferfolja nv. Trener: A. Albanese.

Franco je v predpredzadnjem krogu tržaške skupine deželne divizije 2 na domačem igrišču s 83:50 nadigral zadnjeuvrščeni Basket 4 Trieste. Nabrežinci so s 13. zmago v sezoni utrdili drugo mesto na lestvici. Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin, je bila včerajšnja tekma popolnoma enosmerna, najboljši strelec je bil s 24 točkami Luka Raseni.

Interclub Muggia – Breg SV Impianti 67:65

Basket Terzo – Dom 55:54 (12:17, 18:33, 42:41)

Dom: Salvi 3, D. Abrami 4, G. Zavadlav 5, Devetak 4, Bernetič 7, Urdih 6, L. Pahor 1, Rossmann 17, Bressan 7, Calzavara 0, Pavlin 0, P. Abrami nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so v petek izgubili odločilno tekmo za končno prvo mesto v goriški skupini deželni diviziji 2. Proti vodilnemu Terzu so v gosteh klonili z izidom 55:54. Usodna jim je bila slaba igra v drugem polčasu, v katerem so zapravili kar 15 točk naskoka iz prve polovice tekme.