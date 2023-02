54. Kraški pust

Med vozovi so zmagovalke na letošnjem Kraškem pustu Opčine, ki so predstavile temo Na tankem ledu plešemo. Prejele so 89 točk. Na drugo mesto se je uvrstil Šempolaj z Godbo padajočih zvezd, ki je prejel 81 točk, na tretje pa Doberdob - Gori okuoli nas, je peršu Grisù, de bi rješu neš Kras z 80 točkami. Točko manj, torej 79 točk, sta prejela Medjavas - Štivan, ki sta se predstavila Z Jokerjem in Harley Quinn za smeh in lep feštin.

Med skupinami so zmagovalci na letošnjem Kraškem pustu Pustarji iz Brega, ki so predstavili temo Happy hippy Trolls. Prejeli so 78 točk.

Na drugo mesto so se uvrstili Ferlugi - Piščanci - Ne ... bo lepo (74 točk), na tretje mesto pa Križ - Homo sapiens... grama nprej al nzaj? (73 točk). Četrte so bile Poljane (72 točk), pete Cerovlje (70 točk), šeste skupaj Luna Puhna - Padriče/Gropada in Bazovica (69 točk), osmi Mati pel carneval - Tržič (64 točk), deveti Valmaura/I ... sciocai ... (58 točk), deseti Vikinghi (52 točk) in enajsta Socialna zadruga Anffas (47 točk).