V četrtek, 14. januarja, je podjetje za neprofitna stanovanja Ater uradno predalo namenu nove stanovanjske hiše v Ulici Cesare Dell’Acqua. Sodobne in okolju prijazne stavbe so zgradili v luči inovacije in energetskega varčevanja, visoke tehnologije in estetske dovršenosti. Na območju blizu Ul. Campanelle je nastalo petdeset neprofitnih stanovanj in parkirnih mest.