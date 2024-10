Gasilci so ob 18.45 posredovali na Novi cesti za Opčine, kjer na odseku po križišču z Ulico Commerciale proti Opčinam zgorel kombi. Voznik je vozilo ustavil in je uspel pravočasno izstopiti. Gasilci so požar kmalu pogasili. Novo cesto za Opčine prehodno zaprli za promet, nastali so zastoji. V požaru se ni nihče poškodoval. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo dogodek.