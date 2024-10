Slovenski film zmagal na festivalu v Lizboni (VIDEO)

Še preden je festival uradno stekel, so bili filmi dostopni za ogled na spletni platformi, kjer je občinstvo lahko dobilo vpogled v raznolikost in kakovost tekmovalnih del. A šele strokovna žirija je odločila, da bo med šestimi najboljšimi filmi, predstavljenimi v festivalskih večerih, tudi slovenski ŠKL - Šport tisočerih obrazov, predvajan zadnji večer festivala.

Slovenski film ŠKL - Šport tisočerih obrazov, pod režisersko taktirko Tonija Cahunka ter v produkciji Vojka Korošca in zavoda ŠKL, je dosegel velik uspeh in zmagal na mednarodnem filmskem festivalu športnega filma v Lizboni, je v sporočilu za javnost zapisal Mednarodni festival športnega filma (ISFF).

Zmaga omenjenega filma predstavlja ne samo izjemno priznanje za ustvarjalno ekipo, temveč tudi velik dosežek za Slovenijo in njeno prisotnost na globalnem prizorišču športnega filma. ŠKL, ki je v Sloveniji več kot 30 let vodilni mladinski projekt, zdaj s svojimi zgodbami osvaja Evropo in širi sporočilo o pomembnosti športa v življenju mladih.

Film prinaša zgodbo o viziji, ki je iz obdobja pomanjkanja šolskih športnih programov zrasla v temeljni državni projekt za osnovnošolce in srednješolce. Po vzoru ameriških univerzitetnih tekmovanj je ŠKL v slovenski športni prostor vnesla element spektakla, ki je mladim omogočil edinstvene priložnosti za dokazovanje in rast. Skozi bogat arhiv in izpovedi ključnih akterjev film prikazuje, kako je ŠKL oblikovala ne le športnike, temveč celotno generacijo mladih, ki so na tem projektu gradili svojo prihodnost.

Med zbranimi posnetki je ogromno unikatnega gradiva in med drugim nastopajo košarkarji Saša in Luka Dončić ter Goran Dragić, ter v mladostniških letih Jaka Lakovič in Primož Brezec, pa tudi drugi športniki, kot so Tina Maze, Jan Oblak ter drugi zdaj uspešni posamezniki.