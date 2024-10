V nedeljo, 21. oktobra, sta SKD Primorsko in SPD Mačkolje priredila proslavo ob 50. obletnici postavitve spomenika padlim v narodnoosvobodilnem boju v Mačkoljah. Dogodek je nastal pod pokroviteljstvom Občine Dolina in sekcije VZPI-ANPI Mačkolje, Prebeneg, Dolina, organizatorji pa so številnim obiskovalcem postregli s pestrim in zaokroženim programom.