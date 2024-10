V Ljudskem vrtu pogrešajo nekdanjo kavarno

Ljudski vrt v Ulici Giulia je morda najbolj obiskan javni park v Trstu. Podobno kot drugi vrtovi na območju občine, je v zadnjih mesecih deležen rednejšega in učinkovitejšega čiščenja oz. obrezovanja.

Dobro je obiskan že v dopoldanskih urah, ko prebivalci mestnega predela pospremijo hišne ljubljenčke na sprehod, drugi gredo na kratek tekaški trening, tretji pa si privoščijo dvoboj v namiznem tenisu. Pri novejših igralih so družine z otroki, ki se v gusarski ladji, na gugalnicah in drugih igralnih stolpih pošteno zabavajo na območju prekritem z gramozom.

In vendar bi lahko park bil še bolj živ in obiskan, zlasti ob lepem vremenu in med prireditvami, ki jih društva ponujajo poleti oz. spomladi. Marsikdo pogreša na primer kavarno, ki je nekoč delovala v objektu na koncu parka. Prostor je že dolgo let zapuščen, kljub temu, da se je pri občini marsikdo oglasil, ker bi ga rad upravljal. V njem je poleg bara nekoč bila razstavna dvorana, prostor za zabave in občasno kraj za redne in izredne dejavnosti društev.

