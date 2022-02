Bavčarjevo fotografsko eksperimentiranje

V Peterlinovi dvorani v Trstu (Ulica Donizetti 3, prvo nadstropje) je do konca februarja na ogled fotografska razstava Evgena Bavčarja.Na odprtju je o njegovem ustvarjalnem opusu spregovoril Andrej Furlan. Po Furlanovem mnenju se moramo ob občudovanju Bavčarjevih umetnin, spomniti na Platonov nauk o votlini, za katerega smo slišali v šolskih klopeh: Bavčarju je s fotografijo uspelo najti izhod iz te votline in uspelo mu je uvideti. Umetnikovo eksperimentalno fotografijo je opisal kot »performance art«, saj se avtor, avtorjeva roka, večkrat pojavlja v fotografijah in tako vnaša elemente fizičnosti.