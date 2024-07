Primorska avtocesta je bila zaprta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Obvoz je bil urejen po regionalni cesti Kastelec - Kozina. Posledice nesreče so odstranili. Ob 16. uri so na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani še nastajali zastoji. Potovalni čas je bil podaljšan za približno pol ure.