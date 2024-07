Na avtocestnem uvozu pri Fari polkrožno obrnil in povzročil nesrečo

Na avtocestnem uvozu pri Fari sta danes zjutraj ob 11.30 čelno trčila dostavno vozilo in avtomobil. Voznik dostavnega vozila volkswagen caddy, v lasti tržaške vinoteke, je na uvozni rampi ugotovil, da je zgrešil cesto in je polkrožno obrnil. Ravno tedaj je pravilno pripeljal opel astra, za volanom katerega je bil goriški voznik, pri čemer je bilo trčenje neizogibno. V obeh vozilih so se sprožile zračne blazine. Voznika opla, ki se je lažje poškodoval v roke, so reševalci na kraju oskrbeli, voznik volkswagna pa jo je odnesel brez poškodb. Obema so karabinjerji opravili alkotest, ki je bil negativen. Na kraju so bili še goriški gasilci in avtovlečna služba. Nastala je večja gmotna škoda.