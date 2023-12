Božični čas praznovali z glasbo in druženjem

Minuli teden je na Tržaškem minil v znamenju božičnih prireditev, glasbenih voščil in nastopov, ki so jih priredila društva, šole, občine in druge organizacije. Učenci Glasbene matice so se predstavili v cerkvi pri Sv. Ivanu, v Repnu je za prireditev posrkbela Občina Repentabor, pri kateri so sodelovala domača društva ter otroci iz vrtca in šole. V Zgoniku so na občinski prireditvi sodelovali šolarji, plesne skupine in zbor. V Bazovici je zapel domači zbor Lipa ter otroci iz vrtca in šole. Na Opčinah pa so na tradicionalnem božičnem koncertu, ki je potekal ravno na božični dan, zapeli domači pevski sestavi.