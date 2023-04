V številnih krajih na Goriškem so danes, 25. aprila, potekale slovesnosti ob dnevu osvoboditve. Padlim za svobodo so se poklonili v Pevmi, Podgori, Štandrežu in v Gorici, pa tudi pri številnih spomenikih v števerjanski, doberdobski, sovodenjski, tržiški, štarancanski in ronški občni. V sovodenjski občni so priredili tudi pohod, ki se je zaključl na prireditvenem prostoru v Rupi, kjer je zapela Marjetka Popovski in je govoril Stojan Spetič.