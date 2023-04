V Starem pristanišču so v sredo, 5. aprila, pod okriljem vladnega projekta lokalna policija, Italijanski avtomobilski klub ACI in tržaško-goriško zdravstveno podjetje ASUGI priredili dan prometne vzgoje. Udeležilo se ga je preko 300 dijakov tržaških višjih srednjih šol, med njimi so bili tudi dijaki slovenskega tehniškega zavoda Žige Zoisa.

Po teoriji pa je bil tudi čas za prakso. Mladi udeleženci so z inštruktorji med drugim preverjali, kako morajo sedeti, ko so za volanom, kako delujejo varnostni sistemi v avtomobilu in kako morajo voziti na mokrem asfaltu. Preizkusili pa so se tudi v slalomu in izogibanju ovir.