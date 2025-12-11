V Trstu se obeta bogato glasbeno leto 2026

V Trstu se prihodnje leto obeta bogato glasbeno leto. Združenje Chamber Music v sezoni 2026 odpira vrata ambicioznemu projektu Cromatismi 5.0, ki bo od januarja do decembra v gledališču Miela ponudil 15 vrhunskih koncertov in v ospredje postavil predstavnike komorne glasbe, nove talente in pomembne obletnice glasbenih velikanov. Združenje s sezono, ki se bo začela 25. januarja, vstopa v četrto desetletje svojega delovanja in ga zaznamuje s programom evropskih razsežnosti.

Sezono bo v nedeljo, 25. januarja ob 20.30, odprl koncert Ricordando Benjamin Britten, posvečen petdeseti obletnici smrti britanskega skladatelja. Godalni orkester akademije Santa Cecilia bo pod vodstvom violončelista Luigija Piovana, skupaj z nizozemsko pianistko Gile Bae, izvedel Partov Cantus v spomin Brittnu, Mozartov koncert K. 414, Elgarjevo Sereneda za godala ter Brittnovo Simple Symphony.

Ker bo leta 2028 minilo dvesto let od smrti Franza Shuberta, bo Chamber Music prihodnje leto začel triletni cikel, posvečen celotnemu opusu skladateljevih klavirskih sonat in godalnih kvartetov. V letu 2026 bosta cikel odprla Armida Quartett, ki bo začel z izvedbo integralnih kvartetov, ter pianist Luigi Carroccia, ki bo predstavil prvi recital znotraj celotnega niza Schubertovih sonat.

Vračata se dva cikla

Cikel Vam je Brahms všeč? se vrača z violo Danushe Waskiewicz in pianistom Andreo Rabaudengom, pozneje pa še s klavirskim duetom sester Dallagnese, ki bosta poustvarili Brahmsove valčke, sonate in samospeve. Cikel Proti vzhodu pa bo zaznamoval izbor komorne glasbe iz madžarskega in češkega kulturnega prostora. Program bodo oblikovali priznani Boccherinijev godalni trio, izjemni Trio Concept in ugledni Škampa Quartet, ki bo sklenil glavni del sezone.

Čeprav sezona 2026 prinaša izrazito klavirsko usmeritev, bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji drugih instrumentov. Naj omenimo koncert Amusing con sax z zvezdnikom Federico Mondelcijem, ki bo nastopil z godalnim orkestrom I Virtuosi Italiani.

Od 12. do 16. septembra bo Trst gostil tudi 23. izdajo enega najprestižnejših mednarodnih tekmovanj komorne glasbe. Tekmovanje Premio Trio di Trieste je namenjeno zasedbam za duo, trio in klavirski kvartet, finalni koncert pa bo 16. septembra v Mieli.