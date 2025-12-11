Razpečevalcema beg ni uspel, zasegli so jima 100 gramov kokaina

Finančni policisti videmske pokrajine so pred nedavnim po nevarnem poskusu bega aretirali domnevna razpečevalca, ki sta se hotela izmuzniti prometni kontroli. Do akcije je prišlo v kraju San Giorgio di Nogaro, kjer so finančni policisti opazili avtomobil, ki je nepričakovano in nevarno obrnil, ko je njegov voznik opazil patruljo lokalnih policistov.

Finančni policisti so avtomobilu začeli slediti s prižganimi sirenami, a se ta ni ustavil. Malo izven mestnega jedra San Giorgia di Nogara sta dva avtomobila finančne policije blokirala pot sumljivemu avtomobilu, ki se je lahko le ustavil. V njem sta sedela dva italijanska državljana, ki svojega obnašanja nista znala razložiti, zaradi njune živčnosti so finančni policisti poklicali na pomoč psa Kurmo. Ta je izurjen v iskanju mamil.

Pes je v avtomobilu našel skupnih sto gramov kokaina ter pol grama domnevnega hašiša. Glede na količino najdenih mamil izhajajo policisti iz domneve, da gre za razpečevalca. Zato so stara znanca sodnega sistema aretirali in odvedli v videmski zapor. Avtomobil in mamila so seveda zasegli.