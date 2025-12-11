Po štirih letih še vedno brez resnice

Kmalu bodo minila štiri leta, od kar je 63-letna Liliana Resinovich izginila. Januarja 2022 so policisti našli njeno truplo v Svetoivanskem parku, odgovorov o njeni smrti pa ni še. Na to je spomnila približno tridesetglava množica, ki se je danes dopoldne zbrala pred tržaškim sodiščem.

Med prijatelji pokojnice je bilo videti sorodnike, sosede in intimnega prijatelja Claudia Sterpina. Prisotni so tožilstvo in sodstvo pozvali, naj najdejo odgovore v zvezi z domnevnim umorom. Sodstvo je dlje časa izhajalo iz predpostavke, da si je pokojnica vzela življenje, naposled so v seznam osumljencev zaradi domnevnega umora vpisali njenega soproga Sebastiana Visintina. Videti je bilo tudi transparente z napisom »resnica je že v aktih, zahtevamo proces«.