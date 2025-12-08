Četrti koncert na Pečah uspel

Po Dolini Glinščice se je v soboto pod večer razlegalo petje. Boljunsko slovensko kulturno društvo France Prešeren je priredilo že četrti praznični koncert v cerkvici na Pečah. Pohodniki so do tja krenili iz Boljunca, pri cerkvici so jim odborniki postregli vroč čaj. V svetišču so nastopili Mešani pevski zbor Tončka Čok iz Lonjerja pod taktirko Manuela Purgherja, Mešani pevski zbor Fran Venturini od Domja pod vodstvom Cinzie Sancin in boljunski Mešani pevski zbor France Prešeren, ki ga vodi Jari Jarc. Po koncertu se je druženje nadaljevalo na Gorici, boljunskem vaškem trgu.