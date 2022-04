Letošnja izvedba velike nagrade Emilije - Romanje v formuli 1 je bila veliki športni praznik, ki je na dirkališče Enzo e Dino Ferrari v Imoli privabilo res veliko število dirkaških navdušencev. Tudi novinarjev je bilo lets veliko več kot v preteklih letih in to s celega sveta. Spremljanje celotnega dirkaškega vikenda z novinarsko akreditacijo, ki med drugim dopušča prost vstop v paddock, bližnje srečanje z dirkači, vodji ekip in mehaniki, je enkratno doživetje.