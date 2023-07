Diversity festival je v polnem teku

Pravijo mu Festival različnosti, Diversity festival, v sklopu katerega se do nedelje v Trstu mudi več kot 30 mladih manjšincev iz vse Evrope. Dogodek prirejata Društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ in Zveza mladih manjšincev YEN. V znamenju sinergije mladi iz vse Evrope te dni v Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti in sejni sobi SKGZ na Ulici sv. Frančiška pod vodstvom Katje Stojnić snemajo podkast, z Urško Bradaškja Morato vadijo gledališko predstavo, pod budnim očesom Giovanne Bressan in Chiare di Fant pa izdelujejo kartonasto scenografijo. Festival so uradno odprli v torek v Narodnem domu. V soboto ob 20.30 bodo v SKD Barkovlje pokazali, kaj so ustvarili.