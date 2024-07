»Ne na padle, ki jih 16. avgusta 1944 k sreči ni bilo, tudi ne na požgane hiše, ki danes ponovno pokončno stojijo, pač pa na pogum, domoljubje in neuklonljivost naših ljudi.« S temi besedami je v imenu organizatorjev niza dogodkov ob 80. obletnici požigov Medjevasi, Mavhinj, Vižovelj in Cerovelj opozoril Igor Tomasetig. V teh dneh se je namreč odvijal bogat program, ki je zaobjel vse štiri vasi, in poudaril neomajnost Slovencev, ki so kljub vsemu ostali in vstali.