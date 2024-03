Do petka na ogled razstava o rožnarcah

V petek zvečer so v Kulturnem domu na Proseku odprli razstavo Rožnarce in cvetličarstvo na Proseku in Kontovelu, s katero se pri Slovenskem dramskem društvu Jaka Štoka spominjajo domačink, ki so prodajale cvetje po Trstu. Razstava bo na ogled do vključno petka, 8. marca, od 17. do 19. ure. Kot so med odprtjem poudarile odbornici Ksenija Majovski in Saša Ban ter predsednica Barbara Ferluga, je razstava poklon društva deloma pozabljenim osebam. Kljub skromno raziskani zgodovini so imele rožnarce izjemen pomen, saj je gojenje cvetja zaposlovalo tudi marsikoga.