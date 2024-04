Kulturni društvi Vigred iz Šempolaja in Rdeča zvezda iz Saleža sta tudi letos v Športno kulturnem centru v Zgoniku organizirali dobrodekbi revijo Vsi smo prijatelji. Na njen so nastopili otroci različnih pevskih, inštrumentalnih in plesnih skupin. Ob koncu so udeleženci spustili v zrak pismo prijateljstva.