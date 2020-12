Dopoldne vrtinec, zvečer toča

V ponedeljek, 7. 12, je bilo vremensko dogajanje na Tržaškem in tudi mnogokje drugje po deželi burno. V Tržaškem zalivu je dopoldne nastal zračni vrtinec. Malo po 19. uri pa je toča (deloma mehka toča ali graupel) pobelila več predelov Trsta. Ob strelah in grmenju se je nevihtni oblak dobesedno usul nad tržaškimi cestami in ulicami, ki so v trenutku postale bele.

Ozračje je bilo ves dan zelo nestanovitno. V najvišjih slojih je dosegel naše kraje zelo mrzel zrak, v prizemlju pa je z okrepljenimi južnimi vetrovi pritekal vlažen in razmeroma topel sredozemski zrak. Nastajali so mogočni kumulonimbusi, iz njih pa so se pojavljale mestoma močne nevihte.