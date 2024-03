Dvojno praznovanje v Šempolaju

V nedeljo, 17. marca, so v Šempolaju obhajali veliki praznik – 40. obletnico nastanka društva in pa 20. obletnico ureditve Štalce. Silva Tretjak in Sandi Paulina sta v vlogi domačinke in Italijana, ki bi rad spoznal društveno dogajanje, nasmejala občinstvo in prehodila opravljeno pot. Pod taktirko Aljoše Sakside so nastopili otroci otroške pevske in glasbene skupine skupine Vigred in Kraški Fenomeni. Za njimi so se zavrtele deklice, ki se z Eleonoro Rauber učijo folklornih plesov, pa tudi tiste, ki se predajajo bolj sodobni glasbi s Sofijo Krevatin. Pravo presenečenje so bili mali akrobatski plesalci breakdance skupine, ki jo vodi Edi Čibej. Vsi skupaj so prvič zapeli društveno himno, tekst katere je napisala Kim Furlan uglasbil pa Aljoša Saksida. Ob koncu pa je druženje zaživelo ob nastopu glasbene skupine High Skull.