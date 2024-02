Enajst tlakovcev spomina v opomin

V soboto so v Križu, na Kontovelu in Proseku postavili enajst novih spotikavcev, ki bodo odslej spominjali na ravno toliko deportirancev. Triurni program se je pričel v Križu, ob vodnjaku pr’Flekevih. Tam sta medeninasti obeležji dobila Drago Sirk in Franc Šemec. Na Križadi bosta spotikavca spominjala na brata Marija in Josipa Tenceja. Lanskim spominskim tlakovcem pred kontovelsko cerkvijo sta se včeraj pridružila dva, ki spominjata na Bruna Daneua in Karla Regenta. Pet proseških medeninastih kock pa spominja na Ivana Prašlja, Ivana Puntarja, Franca Ravbarja, Slavoja Slavika in Vojmila Špangerja.