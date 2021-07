Festival Triskell še do 1. avgusta

V gozdičku pri Frnedu se bo vse do 1. avgusta odvijal 21. festival keltske kulture Triskell, ki ga prireja kulturno društvo Uther Pendragon. Letošnji ekopraznik poteka v spoštovanju ne samo proticovidnih ukrepov, ampak tudi narave in okolja. Poleg manj običajnih jedi ponujajo v gozdičku brezplačne koncerte irske glasbe in raznovrstne predstave. Vrstijo se predavanja in delavnice za spoznavanje starih Keltov; kotiček je namenjen tržnici obrtniških izdelkov. Obiskovalci tudi igrajo na harfe in streljajo z lokom.