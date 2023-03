Glasbeno in čustveno potovanje od Nice do Gorice

V četrtek, 9. marca in v petek, 10. marca, je Kulturni center Lojze Bratuž premierno uprizoril predstavo Od Nice do Gorice z glasbo Patricka Quaggiata, ki je doživela velik uspeh. Mirko Ferlan je vodil veliko glasbeno zasedbo, ki jo ob orkestru ArsAtelier sestavljajo zbori Emil Komel, dekliška vokalna skupina Bodeča Neža, mešani zbor Lojze Bratuž in mladinski zbor Šempeter-Vrtojba. Na odru je bilo približno 130 pevcev, igralcev in orkestrašev. Večjezično besedilo sta štiriročno napisala Alex Devetak in Jasmin Kovic, ki je tudi režiserka predstave.