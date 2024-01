V soboto, 6. januarja, so se ob praznovanju teofanije grško-pravoslavni verniki kljub dežju zbrali na pomolu Audace. Italijanski metropolit Polycarpos Stavropoulos je v morje vrgel lesen križ, za njim sta skočila prostovoljca in križ prinesla na površje. Tistega, ki mu to uspe, naj bi v novem letu čakala sreča, že včeraj pa sta pogumneža bila deležna blagoslova visokega cerkvenega predstavnika.