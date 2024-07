Junij 2024 na svetovni ravni najtoplejši doslej

Junij 2024 je bil najtoplejši junij na svetovni ravni, odkar obstajajo meritve, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Povprečna temperatura je bila 16,66 °C, kar je za 0,67 °C nad povprečjem obdobja 1991–2020 in za 0,14 °C topleje kot prejšnji najtoplejši junij leta 2023.

Gre za 13. mesec po vrsti, ko beležimo mesečne temperaturne rekorde, opozarja Arso in dodaja, da je bil sicer podoben niz rekordnih povprečnih mesečnih temperatur, sicer nenavadno, zabeležen tudi v letih 2015/2016.

Junij 2024 je bil za 1.5 °C toplejši od junijskega povprečja v predindustrijski dobi 1850–1900 in predstavlja dvanajsti mesec zapored, ko je bila presežena meja za 1.5 °C.

Na fotografiji je odstopanje povprečne mesečne temperature zraka (°C) glede na referenčno obdobje predindustrijske dobe 1850–1900 od januarja 1940 do maja 2024, prikazane kot časovne vrste za vsa 12-mesečna obdobja od junija do maja naslednjega leta. Zadnjih 12 mesecev (junij 2023 – maj 2024) je prikazanih z debelo rdečo črto, medtem ko so druga 12-mesečna obdobja prikazana s tankimi črtami.