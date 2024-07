V Sloveniji letos v prvih šestih mesecih več turistov kot lani

V slovenskih turističnih krajih so v prvih šestih mesecih leta našteli skoraj 2,6 milijona turistov, kar je 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V namestitvenih obratih so turisti ustvarili skoraj 6,4 milijona nočitev, 2,2 odstotka več kot lani. So bile pa junija številke nekoliko nižje kot v lanskem rekordnem šestem mesecu.

Tuji turisti so v šestih mesecih ustvarili skoraj 70 odstotkov vseh prenočitev, največ turisti iz Nemčije, sledili so gosti iz Avstrije in Italije, so sporočili iz statističnega urada.

Domači turisti so ustvarili dva milijona prenočitev, kar je bilo za dva odstotka manj kot v istem obdobju lani, tuji pa skoraj 4,4 milijona, kar je za štiri odstotke več.

Samo junija je bila statistika nekoliko slabša od lanske. V prvem poletnem mesecu so turistični nastanitveni obrati poročali o 678.000 prihodih turistov in 1,6 milijona njihovih prenočitvah. Prvih je bilo manj za odstotek, prenočitev pa zlasti zaradi manjšega števila domačih turistov, za štiri odstotke manj kot v lanskem rekordnem juniju.

Prihodov tujih turistov je bilo minuli mesec skoraj 532.000 ali približno toliko kot pred letom dni, prenočitev pa 1,2 milijona ali za štiri odstotke manj. Med njimi so najbolj priljubljene občine Ljubljana, Piran in Bled.