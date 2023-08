Jadran Gostol začel priprave na B-ligo

Jadranovi košarkarji so v ponedeljek v telovadnici na Rouni pri Briščikih začeli priprave na sezono 2023/24, v kateri bodo nastopali v meddeželni B-ligi. Vodstvo Jadrana je med poletjem poskrbelo za številne spremembe. Vodenje ekipe je zaupalo Tržačanu Gianluci Pozzeccu (njegov pomočnik je Nicholas Bazzarini), ki je na Jadranovi klopi zamenjal Deana Oberdana, pripeljalo tri okrepitve (Luko Ignjatovića, Parideja Bianchinija in Iacopa Demarchija) ter zamenjalo glavnega pokrovitelja, to je novogoriško podjetje Gostol-Gopan. Veliko novost predstavlja tudi domače igrišče, saj bo Jadran Gostol domače tekme v B-ligi po več desetletjih spet igral v športni dvorani na Čarboli.