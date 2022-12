Jaslice odkrili v snežinkah

Pri kalu Prčedol so v nedeljo, 11. decembra, popoldne, v pravem prazničnem vzdušju, medtem ko je rahlo naletaval sneg, že drugo leto zapored odkrili jaslice, ki jih pripravljajo nona Bruna in njeni pomočniki po zamisli Daria Rote. Za glasbeno zakulisje je z repertoarjem božičnih pesmi poskrbel zbor alpincev Nino Baldi pod vodstvom Franza Klamerja. Prisotni so bili tržaška podžupanja Serena Tonel, pristojni za splošne zadeve v Dipiazzevi upravi Michele Lobianco, podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin, svetnik Gianpaolo Penco, poveljnik lokalne policije Walter Milocchi in drugi. Dogodek je organiziral konzorcij Skupaj na Opčinah s predsednico Nadio Bellina na čelu v sklopu prazničnih pobud »Na Opčinah, božič z nami 2022«. Praznični dogodek se je zaključil z voščili in zdravico.