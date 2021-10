Po dveh letih prisilnega mirovanja zaradi epidemioloških razmer, se je v nedeljo, 24. oktobra, ob krasnem sončnem vremenu 75 pohodnikov podalo na priljubljeni pohod na Kohišče. Letos so dogodek nalašč omejili, zato so tudi skupine pohodnikov štartale razdeljeno, da ne bi bilo preveč ljudi na kupu. Dobrega vzdušja in prijetnih občutkov ni manjkalo. Ob koncu pohoda pa so organizatorji pohodnike povabili na degustacijo domačih suhomesnih dobrot.