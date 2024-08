Jubilejna 50. vaška šagra v Prebenegu

V režiji domačega Slovenskega kulturnega društva Rapotec poteka v Prebenegu tradicionalna vaška šagra, ki praznuje letos okroglo obletnico, saj jo prirejajo že petdesetič. Šagra se je začela v petek, stojnice bodo še danes ponujale pijače in jedi na žaru. V Prebenegu so že prvi večer dočakali lepo število obiskovalcev, je povedal predsednik društva Rapotec Peter Bandi. Poudaril je, da se je šagre udeležilo tudi več mladih in pohvalil skupino mlajših članov društva, ki sodelujejo pri organizaciji in so nasploh zelo aktivni.