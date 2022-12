Kljub dežju so tudi letos v Boljuncu na štefanovo v zgodnjih popoldanskih urah na gorici letela jabolka in ni manjkalo veselega razpoloženja. Dekliška in fantovska sta obudila tradicionalni običaj lučanja, ki si ga je ogledalo lepo število domačinov in gostov. Letošnja frejla, ki bo vodila dekliško skozi najpomembnejše vaške dogodke, je Lisa Camassa.