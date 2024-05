V nedeljo, 19. maja, je v občinskem gledališču France Prešeren v Boljuncu potekala slovesnost ob 130. obletnici obstoja in delovanja društva Slavec iz Ricmanj. Večer z naslovom Ko spomini oživijo, katerega scenarij je podpisala Silvana Dobrila, so med drugim sooblikovali Obalni komorni orkester pod vodstvom Vlada Repšeta, Dramska skupina društva Slavec, katere člani so Tamara Rodella, Breda Berzan, Erika Labiani, Nicolo Coretti, Jan Kalc in Miha Sinuello, ZMePZ Slavec – Slovenec pod vodstvom Danjela Grbca, solist Erik Sancin ter otroci iz osnovne šole Mara Samsa - Ivan Trinko Zamejski, ki so pod vodstvom Aljoše Sakside zabrenkali na ukulele, nato pa tudi zapeli pod taktirko Tanje Sedmak in ob klavirski spremljavi Nede Sancin.