Kovačnica inovacije v mestnem središču

Tržaški inkubator Urban center je uradno odprt. Na spletni slovesnosti so tržaška občina in programski upravitelji – družbe Bio4Dreams, RnBGate in Biovalley investments ter Tehnološko središče Severnega Jadrana – včeraj dopoldne predali namenu prenovljene prostore na Korzu Cavour, kamor se bodo kmalu vselila zagonska podjetja. Tu bodo razvijala nove tehnologije na področju biomedicine in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Svoj prostor bodo tu imele tudi znanstvene in druge tržaške ustanove, med katerimi je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje.