Muzeji

V Muzeju Sartorio več kot 550 izjemnih porcelanastih mojstrovin

Dragoceno zbirko sta mestu Trst podarila Sonja in Giovanni Lokar

FotoDamj@n/Luca Tedeschi |
Trst |
12. dec. 2025 | 13:30
V dveh prenovljenih sobah Mestnega muzeja Sartorio je oživelo več kot 550 izjemnih porcelanastih mojstrovin iz 80 evropskih delavnic, ki so do nedavnega tvorile zasebno zbirko podjetnika Vanje Lokarja. Ob vstopu v nov razstavni prostor pričaka obiskovalca zemljevid Evrope, posejan z belimi krogci, na katerih so napisana imena manufaktur, na drugi strani pa visi tabla, na kateri je mogoče prebrati naslednje besede: »Občina Trst - Sonji in Giovanniju Lokarju, ker sta mestu podarila dragoceno zbirko evropskega porcelana, ki je rezultat strasti, radovednosti in kulture.«

