V Muzeju Sartorio več kot 550 izjemnih porcelanastih mojstrovin

V dveh prenovljenih sobah Mestnega muzeja Sartorio je oživelo več kot 550 izjemnih porcelanastih mojstrovin iz 80 evropskih delavnic, ki so do nedavnega tvorile zasebno zbirko podjetnika Vanje Lokarja. Ob vstopu v nov razstavni prostor pričaka obiskovalca zemljevid Evrope, posejan z belimi krogci, na katerih so napisana imena manufaktur, na drugi strani pa visi tabla, na kateri je mogoče prebrati naslednje besede: »Občina Trst - Sonji in Giovanniju Lokarju, ker sta mestu podarila dragoceno zbirko evropskega porcelana, ki je rezultat strasti, radovednosti in kulture.«