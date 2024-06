Na predvečer sv. Ivana so na Tržaškem zagoreli številni kresovi, v nekaterih krajih (na primer v Boljuncu) pa so se jim morali zaradi močne burje odpovedati. Kresovanja, ki so jih priredila razna slovenska društva, je marsikje spremljal tudi kulturni program. Naš fotograf je nekatere ujel v svoj objektiv.