Kontejnersko ladjo MSC Nicola Mastro, ki je v soboto, 2. septembra, priplula v Trst in je največja ladja doslej, ki je kdajkoli priplula v tržaško pristanišče, so v ponedeljek, 4. septembra, tudi uradno poimenovali po Nicoli Mastru, ki je bil kapitan in dolgoletni vodja tovornega sektorja MSC. Ladja rekordov je dolga okrog 400 metrov, prevaža pa lahko okrog 24.000 kontejnerjev.